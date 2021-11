Kaufland bierze lokalizację po Tesco. Będzie otwarty w niedziele

Sklep mieści się na parterze budynku centrum handlowego Silesia City Center przy ul. Chorzowskiej 107. Sklep Kaufland będzie otwarty w niedziele niehandlowe w godz. 9-20.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 229 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.

Lista 35 sklepów Kaufland, które będą otwarte w niedziele niehandlowe