Kaufland drugi rok z rzędu sponsorem Speed Games

Popularni twórcy internetowi pod okiem profesjonalistów będą szlifować umiejętności bezpiecznej jazdy. Promować ją będzie także sieć sklepów spożywczych Kaufland, która po raz drugi rok z rzędu została jednym ze sponsorów Speed Games.

Na najnowszą edycję Speed Games składają się cztery wydarzenia w różnych zakątkach naszego kraju. Po zawodach na Torze Słomczyn (27-28 maja) i na Torze Bemowo (24-25 czerwca) przyszedł czas na Tor Kielce (22-23 lipca), a następnie na Tor Poznań (23-24 września).

Do tej pory w wyścigach zmierzyły się znane osobistości Internetu i telewizji, takie jak m.in.: Sebastian Fabijański, Mikołaj Roznerski, Adam Zdrójkowski, Karolina Pisarek, Poczciwy Krzychu, Murcix i wielu innych. Gwiazdy wezmą udział również w kolejnych odsłonach Speed Games w Kielcach i Poznaniu.

W tym roku cykl wydarzeń połączony jest z jedną z największych imprez motoryzacyjnych w Polsce – Driftingowymi Mistrzostwami Polski, w których ścigają się najlepsi profesjonalni drifterzy. Oficjalnym sponsorem Speed Games 2023 został Kaufland, który wspiera wydarzenie kolejny rok z rzędu.

W tym roku Kaufland przygotował dla wszystkich uczestników specjalną Strefę Świeżości, w której można zrelaksować się na leżakach, popijając orzeźwiające, owocowe lemoniady i smoothie. Poza tym odwiedzający stoisko sieci mogą skorzystać z wielu atrakcji dla całych rodzin, takich jak wyścigi zdalnie sterowanych samochodów czy też gra w owocowe kółko i krzyżyk.

- Speed Games to niezwykle emocjonujące wydarzenie, a co najważniejsze – to nie tylko czysta rozrywka, ale przede wszystkim jednoczesna promocja odpowiedzialnych postaw. Jako Kaufland w codziennej działalności kładziemy duży nacisk na aspekt edukacji, dlatego podjęliśmy decyzję, aby zaangażować się w roli sponsora Speed Games kolejny raz. Podczas tegorocznych eventów, poza ekspozycją logo na kombinezonach zawodników, na samochodach, a także na ściankach, na tle których zwycięzcy odbierają nagrody, uruchomiliśmy dla uczestników Strefę Świeżości. Odwiedzając ją, każdy może wypić orzeźwiającą lemoniadę lub smoothie i chwilowo odpocząć od motoryzacyjnych zmagań na wygodnym leżaku – mówi Agnieszka Głowacka, ekspert z Pionu Komunikacji Marketingowej w Kaufland Polska.