Kaufland głównym sponsorem MasterChef Junior

Podobnie jak w roku ubiegłym, sieć została sponsorem najnowszej, wiosennej edycji ulubionego przez widzów programu – MasterChef Junior i zapewni produkty spożywcze do wszystkich odcinków kulinarnego show. Tym razem motywem przewodnim będzie kulinarna magia, do czego nawiązuje motto „Magiczne smaki tworzą dzieciaki”. Młodzi amatorzy sztuki kulinarnej będą mieli do dyspozycji produkty świeże – owoce, warzywa i zioła, a także artykuły marek własnych Kaufland, w tym K-Classic, K-Stąd Takie Dobre, K-Bio, K-Take It Veggie oraz K-Favourites.

W jednym z odcinków programu gościem będzie ambasadorka kuchni Kaufland i zwyciężczyni drugiej edycji MasterChefa – Beata Śniechowska, z którą sieć od lat współpracuje.