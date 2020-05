Kaufland i Lidl podpisują deklarację przestrzegania 10 zasad zrównoważonego rozwoju

Kaufland Stiftung oraz Grupa Lidl podpisały międzynarodowe porozumienie United Nations Global Compact (UNGC) i tym samym zadeklarowały przestrzeganie dziesięciu zasad zrównoważonego rozwoju w dziedzinie praw człowieka, standardów społecznych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji we wszystkich ośmiu krajach, w których prowadzi swoją działalność.

Przystępując do inicjatywy Narodów Zjednoczonych, Kaufland i Lidl deklarują, że zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ma dla firmy znaczenie strategiczne.

- Godzenie interesów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jest fundamentalną zasadą naszego przedsiębiorstwa. Podpisanie najważniejszego i największego na świecie porozumienia na rzecz odpowiedzialnego biznesu dowodzi tego po raz kolejny – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

„Przystępując do „United Nations Global Compact”, potwierdzamy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa stwarza korzystne ramy organizacyjne dla prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, pod względem ekonomicznym, ekologocznym i społecznym” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Sieci zobowiązują się do przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka oraz angażują się na rzecz godziwych płac w globalnym łańcuchu dostaw. Dzięki efektywnie zarządzanym obszarem compliance zdefiniowane są także jasne zasady postępowania pod względem prawnym i etycznym nie tylko dla partnerów biznesowych, ale także pracowników i menadżerów.

Przeczytaj także: Kaufland startuje z płatnymi praktykami studenckimi

Inicjatywa UN Global Compact powstała w 2000 roku. Jest uważana za największą i najważniejszą globalną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Polsce sieć Kaufland posiada aktualnie 223 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland w Polsce liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów. Obecnie w 30 krajach istnieje około 10.800 sklepów Lidl, a w Polsce ponad 700.