Kaufland i PreZero wprowadzają nowy produkt z surowców wtórnych

Kaufland: Nowy produkt we współpracy z PreZero

We współpracy z PreZero – spółką, która również należy do Grupy Schwarz, zajmującą się utylizacją oraz recyklingiem, Kaufland wypracował przyjazny dla środowiska produkt stworzony w całości z surowców wtórnych. Od 9 czerwca w ofercie czasowej dla klientów będą dostępne szafki marki własnej My Project. Mebel wyposażony jest w półkę z regulacją wysokości, a w trosce o bezpieczeństwo posiada możliwość zamknięcia drzwiczek na kłódkę. Sprawdzi się w domowych garażach, warsztatach, spiżarniach lub pomieszczeniach gospodarczych do przechowywania narzędzi, pojemników, środków czystości czy przetworów. Materiały wykorzystane w procesie produkcji pochodzą z tworzywa PCR.

Ekologicznie od Kauflandu także w kuchni

Dla miłośników gotowania w sklepach Kaufland ponownie pojawią się artykuły marki własnej Spice & Soul, do których produkcji wykorzystano surowce wtórne – patelnia, garnek oraz zestaw przyborów kuchennych. Dodatkowo klienci będą mogli zaopatrzyć się w komplet ścierek kuchennych wykonanych z ekologicznej bawełny.

Sieć Kaufland realizuje strategię Grupy Schwarz REset Plastic, która zakłada redukcję zużycia tworzyw sztucznych o 20% do końca 2025 roku.