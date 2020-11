Kaufland i Żabka zwiększyły wydatki na reklamę

Najbardziej wzrosły nakłady na reklamę Kauflandu i Żabki, fot. Shutterstock

Wydatki reklamowe sieci handlowych wzrosły w ciągu roku w okresie trzech kwartałów br. o 6 proc. Najbardziej wzrosły nakłady na reklamę Kauflandu i Żabki. Sieci handlowe 50 proc. Zwiększyły inwestycje w reklamę na nośnikach reklamy zewnętrznej - piszą wirtualnemedia.pl.

W okresie styczeń-wrzesień br. sieci handlowe wydały na reklamy w tradycyjnych mediach (bez internetu) 1,72 mld zł (dane cennikowe netto, bez rabatów, Kantar). Było to 5,9 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu ub.r. Najwięcej wydaje Lidl Polska – w omawianym okresie było to 570,4 mln zł, czyli 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Drugi największy wśród sieci handlowych reklamodawca to Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka. Ta firma przeznaczyła na reklamę w mediach offline 276,3 mln zł, czyli 13 proc. mniej rok do roku. Trzeci na podium Kaufland Polska wydał na reklamę 177,9 mln zł, co oznacza wzrost w skali roku o 50,9 proc. O 50 proc., do 126,5 mln zł wzrosły z kolei wydatki Żabka Polska. Carrefour Polska zmniejszył nakłady reklamowe o 22,5 proc., do 120,3 mln zł, a ITM Polska – zredukował je o 12,1 proc., do 42,4 mln zł.

