Kaufland inwestuje w szklarnię wielkości 22 boisk piłkarskich

Przez cały rok dla Kauflandu uprawiane będą różne odmiany pomidorów, takich jak: groszkowe, befsztykowe, koktajlowe czy mini roma. Od marca do listopada dostępne będą również słodkie papryki. Oprócz wiosny i późnego lata od października do grudnia nowa szklarnia będzie zaopatrywać również oddziały Kaufland w truskawki z Bawarii.

- Dzięki szklarni możemy również w miesiącach zimowych oferować w naszych oddziałach pomidory, paprykę i truskawki z Niemiec o szczególnie aromatycznym smaku i maksymalnej świeżości - mówi Stefan Lukes, dyrektor zarządzający ds. zakupów owoców i warzyw w Kauflandzie.

Kaufland chce być bardziej lokalny

Stefan Lukes tłumaczy, że uprawiając w Niemczech Kaufland oszczędza czas i dystans, co ma bardzo pozytywny wpływ na świeżość. Warzywa docierają z pola do sklepów sieci znacznie szybciej, zwykle zajmuje to mniej niż 24 godziny.