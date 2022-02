Kaufland kończy integrację 58 sklepów Real

Firma rozpoczęła realizację tego projektu 1 lutego 2021 r. W tym czasie zmodernizowała ponad 325 000 mkw. powierzchni sprzedaży.

W odnowionych sklepach działających pod szyldem Kaufland pojawiły się m.in. nowe lady chłodnicze oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Kierownik tego projektu w sieci Kaufland, Lehel Salat, powiedział: „Każda pojedyncza lokalizacja to historia sukcesu sama w sobie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania naszego zespołu. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni”.

Kaufland utworzył w każdym sklepie specjalne zespoły składające się z doświadczonych pracowników Kaufland. Mają oni za zadanie wspierać byłych pracowników Real w procesach znanych sieci Kaufland.

W kwietniu ubiegłego roku Kaufland zakończył integrację marketplace hipermarketu Real. Teraz działa pod adresem kaufland.de.

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. niemiecki organ nadzoru konkurencji zatwierdził przejęcie łącznie 116 sklepów Real przez firmy Kaufland i Globus. Kaufland pierwotnie złożył wniosek o przejęcie 101 sklepów. Ostatecznie zrezygnowała z dziewięciu (Bedburg, Heidenau, Hemer, Heidenheim, Brandenburg, Neubrandenburg, Horb, Dülmen i Falkensee), w przeciwnym razie konkurencja na odnośnych rynkach regionalnych byłaby zbyt poważnie zakłócona