Kaufland korzysta z efektu synergii i wprowadza produkty przetworzone przez PreZero

Kosze na śmieci, organizery oraz pojemniki do przechowywania rzeczy będą dostępne w sklepach Kaufland od 16 września do wyczerpania zapasów. Produkty zostały wprowadzone do oferty sieci dzięki współpracy z drugą spółką należącą do Grupy Schwarz w ramach strategii REset Plastic – firmą PreZero odpowiedzialną za zarządzanie utylizacją i recyklingiem.

Plastikowe odpady pozyskane przez PreZero z gospodarstw domowych zostały oczyszczone, rozdrobnione a następnie przetopione i przerobione na granulat. Z przetworzonego w ten sposób surowca powstały artykuły nie przyjaźniejsze dla środowiska. Dając drugie życie plastikowi, który jest już w obiegu, spółki przyczyniają się do ograniczenia ilości odpadów, a także emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją tworzyw sztucznych.