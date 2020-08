Kaufland modernizuje kolejne placówki, pojawi się więcej butelkomatów

W sierpniu br. sieć będzie przeprowadzać zmiany w 9 obiektach. Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczęły się 3 sierpnia br. w sklepach w Brzegu oraz Świdniku, a w kolejnych tygodniach obejmą markety w Jeleniej Górze, Ełku, Chorzowie, Szczecinie, Żorach, Bełchatowie i Kaliszu. Ich zakończenie przewidziano na początek grudnia br.

Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Plan zakłada m.in. zmianę wystroju marketów, w tym malowanie ścian oraz montaż oznaczeń grup towarowych, dzięki którym poruszanie się po sklepie jest bardziej intuicyjne.

Wymienione lub zmodernizowane zostaną także boksy kasowe, a w obiektach, w których dotychczas nie były dostępne, pojawią się kasy samoobsługowe. Obecnie rozwiązanie to funkcjonuje w ponad 70 sklepach sieci, do końca roku ma być dostępne w ok. 100 lokalizacjach. Ponadto asortyment zostanie dopasowany do potrzeb klientów, określonych na podstawie analizy ich dotychczasowych preferencji zakupowych. Klienci unowocześnionych marketów będą mogli skorzystać również z nowego standardu piekarni.

W wymienionych sklepach zostanie także przeprowadzona modernizacja toalet dla klientów, odświeżone zostaną również pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz strefa najemców. Ponadto w wybranych marketach zaplanowano wymianę urządzeń chłodniczych, a także wymianę urządzeń do przyjmowania butelek lub instalację butelkomatów tam, gdzie ich do tej pory nie było, a funkcjonowała jedynie tzw. kasa butelkowa. Na tym nie koniec proekologicznych zmian – w modernizowanych lokalizacjach Kaufland planuje instalację oświetlenia LED zarówno wewnątrz obiektów, jak i na parkingach.

W Polsce Kaufland posiada 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.