Kaufland nie gra fair play? Pracownicy się buntują

- Dzisiaj rano podjęliśmy ważną decyzję! Ogłaszamy Pogotowie Strajkowe w całej sieci Kaufland Polska Markety! Czerwona kartka dla polskiego zarządu Kauflandu! Wprowadzenie pogotowia strajkowego to pokłosie zwolnienia z pracy Jolanty Żołnierczyk za to, że ujawniła proceder dyskryminacji płacowej kobiet i działa na rzecz pracowników jako Wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji WZZ „Jedność Pracownicza” - ogłosił związek zawodowy w mediach społecznościowych.

Pogotowie strajkowe w Kauflandzie fot. WZZ Jedność Pracownicza

- Władze polskiego oddziału Kauflandu negatywnie wpływają na wizerunek Grupy Schwarz. Grupa Schwarz to właściciel Lidla i Kauflandu, to międzynarodowa korporacja z sukcesami. Nie pozwolimy aby kilka osób niszczyło pracę tysięcy ludzi i renomę firmy. Domagamy się stanowczych działań ze strony właściciela, oraz przywrócenia Joli do pracy.

Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagamy się m. in wzrostu wynagrodzeń i zaprzestania dyskryminacji Kobiet. Pomimo zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy Kaufland nadal dyskryminuje i płaci im 200 zł miesięcznie mniej. Pierwsze strajki możliwe są jeszcze przed świętami - zapowiadają związkowcy.

Kaufland w Polsce z nadszarpniętym wizerunkiem

Kilka dni temu spółka Kaufland zwolniła Wiceprzewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji WZZ "Jedność Pracownicza". - Pracodawca nie postawił Joli Żołnierczyk żadnych zarzutów związanych z pracą, z jakością pracy, ze skrupulatnością ani wykonywaniem zadań - wskazują związkowcy.

- Pragniemy podkreślić, że jedynym powodem zwolnienia pracownicy były ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Decyzja ta została podjęta na podstawie wniosków z rzetelnego postępowania wyjaśniającego - tłumaczyła sieć.

Przypomnijmy, że związkowcy od dłuższego czasu mówią o płacowej dyskryminacji kobiet w Kauflandzie.

Dyskryminacja płacowa w Kaufland?

- Pracownice Kauflandu, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają. Dzieje się to na skutek przyjętego modelu podnoszenia wynagrodzeń, który pomija osoby nieobecne w pracy w momencie przyznawania podwyżek. Gdy kobieta wraca do pracy po urlopie nie uzyskuje wynagrodzenia tak samo wysokiego, jak gdyby była w pracy i obejmowały ją podwyżki. - tłumaczył związek zawodowy Jedność Pracownicza.

Konflikt w Kauflandzie trwa już od dawna. Pracownicy apelowali m.in. o wzrost wynagrodzeń o 1000 zł brutto miesięcznie.

Kaufland od stycznie wprowadzi podwyżki wynagrodzeń

W styczniu 2023 r. firma podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Na podwyżki dla pracowników Kaufland przeznaczy w nachodzącym roku łącznie 120 mln zł. Od stycznia 2023 r. osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto. Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto.

- Nasi pracownicy mają również zapewnioną ofertę benefitów pozapłacowych, w tym m.in. prywatną opiekę medyczną, nagrodę jubileuszową, dodatkową wypłatę emerytalną, zniżki na studia czy wyprawkę dla maluszka dla każdego pracownika, który został rodzicem - podkreśla sieć.