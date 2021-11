Kaufland nie mówi ostatniego słowa ws. Tesco

Koncentracja polega na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu części mienia należącego do Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Sprawa jest obecnie w toku.

Kaufland zamiast Tesco w Krakowie, Auchan w Warszawie i E.Leclerc w Kielcach

Przypomnijmy, że w ostanim czasie Echo Investment wynajęło sieci Kaufland ponad 6,5 tys. mkw. powierzchni handlowej w pasażu przy ul. Kapelanka w Krakowie. Wcześniej działało tam Tesco.

Ostatnio informowaliśmy również, że Kaufland zostanie operatorem spożywczym modernizowanego Fortu Wola w Warszawie oraz Pasażu Świętokrzyskiego w Kielcach. Według pierwotnego planu w Warszawie miał działać sklep sieci Auchan. Natomiast w Kielcach Kaufland zajął powierzchnię po sklepie E.Leclerc.

Sieć Kaufland Polska otworzyła swój pierwszy sklep w Stargardzie (daw. Stargard Szczeciński) 21 listopada 2001 roku.

Obecnie sieć zatrudnia 15 000 pracowników w 228 sklepach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz centrali. Średnia długość zatrudnienia w firmie Kaufland Polska to ok. 7 lat.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.