Kaufland nie odpuszcza Kielc. Otworzy sklep, ale mniejszy

Sieć Kaufland w specjalnym oświadczeniu pisze: "W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących rezygnacji sieci Kaufland z przejęcia części powierzchni handlowej w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach oświadczamy, że informacje te są nieprawdziwe. We wspomnianym miejscu powstanie sklep Kaufland o powierzchni sprzedaży mniejszej niż pierwotnie planowano, co nie wpłynie na ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej".

Przypomnijmy, że dyrekcja sklepu E.Leclerc w Kielcach wydała oficjalny komunikat: "Informujemy, że od 11 października sklep E. Leclerc w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach zakończył działalność. Mimo prowadzonych w ostatnim okresie rozmów z właścicielem centrum handlowego, nie udało się dojść do porozumienia. Sklep E.Leclerc w Kielcach działał od 2006 roku. Serdecznie dziękujemy personelowi sklepu oraz wszystkim klientom za 15-letnie zaufanie".