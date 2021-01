Kaufland organizuje zajęcia online dla dzieci pracowników

Tegoroczne ferie zimowe dzieci w większości spędzą we własnych domach. W związku z tym Kaufland postanowił zaoferować swoim pracownikom bezpłatne zajęcia edukacyjne online dla dzieci.

Sieć we współpracy z firmą edukacyjną Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy Bajka Pana Kleksa zorganizowała bezpłatne, pięciodniowe zajęcia online dla dzieci w czasie ferii.

Projekt „E-ferie zimowe z Panem Kleksem” ruszył 11 stycznia i potrwa do 15 stycznia. Codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00 doświadczeni animatorzy i zawodowi popularyzatorzy prowadzą zajęcia interaktywne poprzez transmisje na YouTube.

Projekt edukacyjny przygotowany przez Kaufland oraz firmę edukacyjną Bajka Pana Kleksa jest skierowany do wszystkich pracowników sieci.