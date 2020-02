Kaufland otwiera trzy sklepy jednego dnia. Niemiecka marka zastąpiła brytyjską

13 lutego Kaufland otworzy trzy nowe sklepy w Polsce, materiały sieci Kaufland

13 lutego oficjalnie ruszają trzy nowe sklepy Kaufland, które powstały w lokalizacjach po Tesco. Sieć zawiesiła swoje szyldy w Warszawie przy ulicy Stalowej, w Krakowie przy ulicy Wielickiej oraz w Gdańsku przy ulicy Cienistej. Sieć uzyskała zgodę UOKiKu na taką transakcję w listopadzie 2019 r.

Tym samym liczba sklepów Kaufland w Polsce wzrosła z 213 do 216. Pamiętajmy jednak, że kolejne lokalizacje czekają na zgodę urzędu.

Oceniając koncentrację dotyczącą Warszawy, Krakowa i Gdańska prezes UOKIKu uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym dojdzie na nich do istotnego ograniczenia konkurencji.

- Cechą charakterystyczną rynku sklepów wielkopowierzchniowych jest występująca asymetryczność konkurencji, która oznacza, że o ile większe formaty wywierają istotną presję konkurencyjną na formaty mniejsze, o tyle wpływ mniejszych formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony. Zdaniem Prezesa Urzędu na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomiędzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko „w jedną stronę”. Oznacza to, że o ile hipermarkety spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych placówek, to zarówno supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W rezultacie otrzymujemy dwa produktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty). Takie podejście do definiowania rynków właściwych w przypadku koncentracji sklepów wielkopowierzchniowych widoczne jest w orzecznictwie organów brytyjskich oraz ich badaniach - podał wtedy urząd.

W nowo otwieranych placówkach Kaufland zatrudnił pracowników Tesco pracujących w przejętych lokalizacjach w Gdańsku, Krakowie oraz Warszawie. Pracownicy sklepów stali się pracownikami Kaufland z dniem 1 lutego 2020 r.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Należy do dużych przedsiębiorstw handlowych Europy z branży nowoczesnych sklepów wielkopowierzchniowych. W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.