Kaufland Polska: Udało się nam ograniczyć zużycie plastiku o prawie 1400 ton rocznie

Kaufland redukuje plastik, fot. mat. pras.

– Konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska i chcą być bardziej ekologiczni również podczas zakupów. Według najnowszych badań ponad 60 proc. Polaków stara się wybierać produkty, które nie są zapakowane w plastik. W odpowiedzi na ten trend zrezygnowaliśmy między innymi z dotychczasowych plastikowych opakowań na pączki, pakując je w papierowe torebki. Coraz większą popularnością cieszą się też wielorazowe torby na zakupy. W naszej sieci foliówki w strefie kas zastąpiono torbami wielokrotnego użytku. Tym samym udało się nam ograniczyć zużycie plastiku o prawie 1400 ton rocznie – mówi Maja Szewczyk z Kaufland Polska.

Kaufland zaproponował również swoim klientom specjalne woreczki na owoce i warzywa, które – raz zakupione – można wielokrotnie używać, a jeżeli zajdzie potrzeba – również wyprać. Korzystanie z worków na owoce i warzywa zamiast foliówek pozwala zredukować zużycie plastiku o ponad 400 ton rocznie. Dodatkowo od 2015 roku w sklepach Kaufland warzywa i owoce są transportowane i eksponowane w skrzynkach wielokrotnego użytku EPS. Podjęcie tej decyzji, w ciągu pięciu lat, zaowocowało ograniczeniem zużycia plastiku o ponad 6 tysięcy ton oraz kartonu o ponad 8 tysięcy ton.

Sieć minimalizuje wykorzystanie plastiku w opakowaniach produktów marek własnych. W ramach ich optymalizacji zrezygnowano m.in. z plastikowego wieczka w kubeczkach z kawą mrożoną i napojami mlecznymi K-to go. Sukcesywnie wzrasta również wykorzystanie recyklatu w opakowaniach marek własnych sieci. Surowiec z recyklingu stanowi np. 50% butelki oleju słonecznikowego K-Classic czy też 60% opakowania na płyn do czyszczenia szyb tej samej marki. Aby zwiększyć przydatność plastiku do recyklingu, Kaufland eliminuje kolor czarny w opakowaniach marek własnych, który utrudnia mechaniczną segregację odpadów, w wyniku czego do recyklingu trafia mniej plastiku. Zgodnie z założeniami strategii Reset Plastic do 2025 roku zużycie plastiku w Grupie Schwarz, do której należy Kaufland, zostanie zredukowane co najmniej o 20%, a 100% opakowań marek własnych będzie w jak największym stopniu nadawać się do recyklingu.