Kaufland poszukuje stażystów za 5 000 zł brutto miesięcznie

Stażyści mogą aplikować do centrali firmy we Wrocławiu lub do działów sprzedaży w całej Polsce. Fot. materiały prasowe

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego pod okiem ekspertów, wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł brutto miesięcznie, a dla najlepszych szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowisku menedżerskim. Takimi warunkami Kaufland zachęca do udziału w swoim programie stażowym Absolwent. Sieć poszukuje 30 stażystów, z którymi nawiąże roczną współpracę. Kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 15 kwietnia.

Stażyści mogą aplikować do centrali firmy we Wrocławiu lub do działów sprzedaży w całej Polsce. W centrali, pod opieką mentorów, zdobędą nowe kwalifikacje praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania nowoczesnej sieci handlu detalicznego. Roczny staż rozpocznie się 1 lipca, a po zakończeniu programu najlepsi będą mogli liczyć na propozycję pracy na stanowisku menedżerskim. W szeregach Kaufland znajduje się wielu ekspertów, dla których staż był przepustką do stałego zatrudnienia i poważnej kariery zawodowej. Program Absolwent ma charakter międzynarodowy, więc we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć Kaufland, ma podobny przebieg.

- Stażyści w naszej firmie już na starcie są wdrażani do pracy w centrali jako specjaliści w dziale fachowym lub jako menedżerowie zespołu w marketach i otrzymują solidne podstawy merytoryczne. Staż umożliwia poznanie specyfiki działania międzynarodowej sieci handlowej, udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez naszą firmę, a także w kursach językowych. Każdy z naszych stażystów może liczyć na wsparcie ze strony swoich mentorów, którzy nie tylko dzielą się wiedzą i doświadczeniem, ale również służą pomocą w codziennej pracy. Wiemy również, że poza możliwością zdobycia nowych umiejętności, dla młodych ludzi startujących w dorosłe życie niezwykle istotne jest wynagrodzenie – dlatego już na starcie proponujemy im pensję w wysokości 5 000 zł brutto – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Uczestnicy programu Absolwent mogą zdobyć doświadczenie w obszarze zakupu, zaopatrzenia, księgowości, logistyki, administracji, HR oraz IT. Trwająca aktualnie rekrutacja nie jest jednak ostatnią szansą, aby spróbować swoich sił w firmie Kaufland. Latem absolwenci będą mogli zgłaszać się do jesiennej edycję programu stażowego, który rozpocznie się 1 października. Tym razem będzie to rekrutacja do centrali firmy we Wrocławiu – do działu controllingu i finansów.