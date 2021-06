Kaufland: Praca w markecie to nie jest już zajęcie na chwilę

Od dłuższego czasu obserwujemy transformację sposobu postrzegania pracy w sektorze handlu detalicznego. Zajęcie, które dawniej było traktowane wyłącznie jako „praca na chwilę”, coraz częściej jest kojarzone ze stabilnym zatrudnieniem - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Według badań firmy doradczej MJCC 40% osób wybrało zatrudnienie w sektorze handlu detalicznego ze względu na możliwość kontaktu z ludźmi, a blisko co piąty badany docenił dynamikę i brak nudy podczas wykonywania zadań. Praca w markecie, mimo iż wymagająca, ma również sporo zalet. Opowiedziała o nich załoga Kauflandu podczas spotkań z ekspertami do spraw relacji pracowniczych.

Jak wygląda praca w markecie?

Eksperci pytali o opinie osoby z co najmniej trzyletnim stażem pracy w sieci. Zatrudnieni mogli wypowiadać się na dowolnie przez siebie wskazane obszary związane z pracą w Kauflandzie. Podkreślano między innymi kwestie związane z wynagrodzeniem oraz z pewnością zatrudnienia, która pomaga w osiągnięciu stabilizacji w zakresie domowych finansów: „Mam tu stałą umowę o pracę, mogę spokojnie spłacać kredyt”. Bezpieczny etat stał się szczególnie istotny podczas epidemii COVID-19.

Pracownicy zwracali także uwagę na benefity pozapłacowe, między innymi na pakiet prywatnej opieki medycznej w LUX MED, z którego mogą korzystać wspólnie z rodziną, możliwość wyboru dodatkowych korzyści dzięki kafeterii MyBenefit, bony na święta, a także ofertę szkoleń, które są szansą na podnoszenie kwalifikacji, a w perspektywie również na awans wewnątrz struktury firmy.

- Od dłuższego czasu obserwujemy transformację sposobu postrzegania pracy w sektorze handlu detalicznego. Zajęcie, które dawniej było traktowane wyłącznie jako „praca na chwilę”, coraz częściej jest kojarzone ze stabilnym zatrudnieniem dającym możliwości rozwoju zawodowego i awansu. Liczne benefity, które otrzymywali niegdyś głównie pracownicy biurowi – prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, a także możliwość uczestniczenia w szkoleniach stały się standardem również dla pracowników sektora handlu detalicznego – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Atmosfera pracy

Niezwykle istotnym punktem dla osób pracujących w sieci okazało się podejście firmy do potrzeb pracowników oraz przyjazna atmosfera panująca wśród załogi. Jako zaletę wskazywano między innymi możliwość skorzystania z zapomogi socjalnej w przypadku znalezienia się w trudnej i niespodziewanej sytuacji zdrowotno-materialnej. Ważnym punktem okazała się możliwość skorzystania z urlopu sabbatical przysługującemu każdemu pracownikowi Grupy Schwarz, który przepracował w niej co najmniej pięć lat. Przerwa, która może trwać od jednego do trzech miesięcy, wlicza się do stażu pracy. W czasie sabbatical stosunek pracy zostaje zawieszony, a po powrocie jest kontynuowany na wcześniejszych warunkach.