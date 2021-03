Kaufland promuje asortyment od lokalnych producentów

Kaufland rozwija asortyment regionalny, fot. mat. pras.

W sklepach Kaufland obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami regionalnymi. Badania pokazują, że aktualna sytuacja epidemiczna miała istotny wpływ na kształtowanie tego trendu. Aż 25 proc. konsumentów deklaruje, że w efekcie pandemii zacznie częściej kupować produkty lokalne i krajowe. W najnowszej kampanii „Produkty regionalne bliżej niż myślisz” sieć pokazuje konsumentom, że tego typu produkty są na wyciągnięcie ręki.

– W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, nieustannie rozwijamy nasz asortyment regionalny, który już teraz obejmuje ponad 4000 artykułów – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.



Celem kampanii jest promowanie artykułów spożywczych pochodzących od regionalnych dostawców, którzy od zawsze stoją u podstawy funkcjonowania sieci Kaufland w Polsce. Nie jest to pierwsza inicjatywa, którą Kaufland podjął na rzecz miejscowych przedsiębiorców. Aby ułatwić im nawiązanie współpracy, w 2020 r. sieć uruchomiła specjalną platformę internetową „Regionalny Kaufland”, gdzie potencjalni dostawcy mogą w prosty sposób zgłaszać swoje produkty. Do jednej ze swoich kampanii sieć zaprosiła także regionalnych producentów, którzy dostarczają produkty do sklepów Kaufland.



Kampania digitalowa poświęcona regionalnym produktom w sieci Kaufland obejmuje sześć spotów reklamowych emitowanych na platformach: YouTube, Facebook i Instagram. Filmy powstały we współpracy z agencją kreatywną SpinnOFF Agency oraz domem produkcyjnym Highnoon. Za zakup mediów odpowiadała firma The Media Insight z grupy GroupM. Kreacje zadebiutowały w social mediach 15 marca.