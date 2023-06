Kaufland promuje regionalne produkty i lokalnych dostawców

Jak pokazują badania, polscy konsumenci często zwracają uwagę na miejsce wytworzenia żywności, a ponad dwie trzecie z nich lubi potrawy przygotowywane z lokalnych produktów i wybiera w sklepach tego typu asortyment[1].

Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, Kaufland we wszystkich swoich sklepach oferuje artykuły pochodzące od regionalnych producentów i dostawców, które można łatwo znaleźć dzięki specjalnej etykiecie z napisem „regionalne produkty”. Sieć współpracuje obecnie z ponad 400 dostawcami regionalnymi, którzy dostarczają do sklepów ponad 4000 artykułów. Ważną część asortymentu regionalnego stanowią artykuły świeże – owoce, warzywa, nabiał oraz regionalne wędliny czy sery dostępne m.in. przy ladzie z obsługą.

Doceniając polskie smaki, Kaufland w 2019 r. stworzył markę własną K-Stąd takie dobre!, która obejmuje ponad 200 produktów charakterystycznych dla kuchni polskiej, opartych na tradycyjnych recepturach i wytwarzanych przez krajowych i regionalnych producentów. Artykułów tych można skosztować m.in. na trwającym obecnie ogólnopolskim Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni, którego Kaufland jest jednym ze sponsorów. Aktualny harmonogram znajduje się na stronie internetowej.

Kampania „To, co dobre, jest blisko” wystartowała w czerwcu, a jej kolejne odsłony będą widoczne w komunikacji sieci Kaufland aż do jesieni. Kanały komunikacji zostały dopasowane do różnych grup odbiorców. W związku z tym oprócz tradycyjnych form przekazu, takich jak gazetka dla klientów, materiały POS czy strona internetowa, kampania będzie widoczna także w profilach sieci w mediach społecznościowych na Facebooku, Tik-Toku, Instagramie, a w komunikację digitalową zaangażowani będą znani influencerzy.

[1] Badanie SW Research, lipiec 2022