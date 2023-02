Kaufland promuje się w środowisku studenckim

Kaufland zakończył rekrutację do kolejnej edycji programu ambasadorskiego. Do końca roku akademickiego firmę będzie reprezentować czworo ambasadorów z SGH, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do zadań nowych ambasadorów należeć będzie reprezentowanie sieci na swoich macierzystych uczelniach, a także w trakcie wydarzeń studenckich, targów pracy, konferencji.