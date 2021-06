Kaufland przeznaczył na benefity dla pracowników 29 mln zł

Kaufland przeznaczył 13,3 mln na bony i dodatki motywacyjne, fot. Shutterstock

Budowanie motywacji wśród pracowników w czasie pandemii było wyzwaniem. W obliczu niestabilnej sytuacji finansowej w wielu gospodarstwach domowych, pożądane były przede wszystkim benefity wspierające domowy budżet. Taką drogę wybrała sieć Kaufland, która mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, przeznaczyła w 2020 roku 29 mln zł na benefity, w tym ponad 13,3 mln na bony i dodatki motywacyjne.

Jedną z grup zawodowych, która nie mogła skorzystać z możliwości pracy zdalnej byli pracownicy handlu detalicznego.

W okresie niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej na znaczeniu zyskały płacowe formy motywowania zatrudnionych. Tym bardziej, że ze względu na sytuację pandemiczną dotychczasowe benefity takie jak karty Multisport czy wejściówki do kin i teatrów straciły na znaczeniu.

Idealny benefit wspiera domowy budżet

Sieć Kaufland od lat zleca niezależnej firmie badawczej nie tylko przegląd płac na rynku, ale także najbardziej pożądanych benefitów dla pracowników. Firma w 2020 roku przeznaczyła ponad 900 mln zł na wynagrodzeniaoraz 13,3 mln zł na bony i dodatki do pensji.



W ubiegłym roku tuż na początku wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce sieć Kaufland w kwietniu wypłaciła pracownikom sprzedaży i logistyki zwiększoną premię motywacyjną, która po podwyżce dochodziła do kwoty 1000 zł brutto. Rok później pracownicy po raz kolejny mogli otrzymać jednorazowo wyższy dodatek motywacyjny w kwocie do 700 zł.



Przed Bożym Narodzeniem w ręce pracowników trafiły bony zwiększone o 200 zł, a przed Wielkanocą o 150 zł. W minionym roku wszyscy pracownicy otrzymali również bony o wartości 130 zł z tytułu rekompensaty za brak możliwości zorganizowania imprezy integracyjnej ze względu na panującą pandemię. Środki pochodziły z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sieć utrzymała również zwyczaj corocznych podwyżek zarówno w 2020, jak i 2021 roku, przeznaczając na ten cel łącznie ok. 87 mln zł.



Kaufland w Polsce sieć posiada aktualnie 227 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.