Kaufland przyspiesza z Click & Collect

Kaufland wdrożył usługę Click & Collect w kolejnych miastach

Kaufland wdrożył usługę Click & Collect w kolejnych sklepach. Od 6 lipca br. możliwość zdalnej rezerwacji produktów jest dostępna już w 14 marketach – we wszystkich placówkach we Wrocławiu, Bydgoszczy i Krakowie oraz w sklepie w Gliwicach. Dodatkowo sieć wdrożyła system płatności Scan & Pay, który upraszcza realizację zamówienia i odbiór zakupów.

Wprowadzone przez Kaufland pod koniec maja rozwiązanie jako pierwsi mogli przetestować klienci sklepów w Bydgoszczy przy ul. Solskiego, w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej oraz we Wrocławiu przy ul. Legnickiej. Usługa Click & Collect spotkała się z pozytywnym odbiorem kupujących, co wpłynęło na decyzję o jej wdrożeniu w kolejnych 11 marketach Kaufland.

By skorzystać z usługi, wystarczy zarejestrować się w serwisie www.e-kaufland.pl, korzystając z adresu e-mail czy logując się przy pomocy konta w serwisie Facebook, Twitter lub Google lub też poprzez specjalną aplikację dostępną w App Store oraz Google Play. Po rejestracji klienci Kaufland zyskują dostęp do ponad 1500 produktów sieci, w tym artykułów spożywczych i higienicznych, żywności dla zwierząt domowych czy produktów dla dzieci.

Po skompletowaniu listy produktów użytkownik wybiera punkt odbioru w jednym ze sklepów objętych usługą Click & Collect. Po złożeniu rezerwacji pracownicy Kaufland przystępują do kompletowania zamówienia. By maksymalnie skrócić czas, jaki klient spędza w markecie, sieć wdrożyła system płatności Scan & Pay – pracownik kompletujący zamówione produkty od razu je skanuje i drukuje QR kod, który trafia do wózka z przygotowanymi zakupami. Klienci mogą odebrać produkty w punkcie informacyjnym w zarezerwowanym przez siebie wcześniej przedziale czasowym. Płatności można dokonać przy kasie gotówką lub kartą, po zeskanowaniu wcześniej przygotowanego QR kodu.

Poniżej lista sklepów Kaufland objętych usługą Click & Collect:

· Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 8;

· Bydgoszcz, ul. Solskiego 5;

· Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 16;

· Gliwice, ul. Pszczyńska 64;

· Kraków, ul. Ćwiklińskiej 14;

· Kraków, ul. Norymberska 1;

· Kraków, Os. Kombatantów 16A;

· Kraków, ul. Bratysławska 4;

· Kraków, ul. Wielicka 259;

· Wrocław, ul. Legnicka 62A;

· Wrocław, ul. Sieradzka 7;

· Wrocław, ul. Bardzka 1A;

· Wrocław, ul. Długa 37/47;

· Wrocław, ul. Jana Długosza 74.