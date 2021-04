Kaufland: Redukcja wynagrodzenia wpływa negatywnie na morale załogi

W bieżącym roku finansowym Kaufland przeznaczył na podwyżki ponad 37 mln zł, fot. mat. pras.

Według badań przeprowadzonych przez firmę Devire, w 2020 roku 37 proc. pracowników sektora handlowego z powodu pandemii miało obniżone wynagrodzenie, a pensje 28 proc. nie uległy podwyższeniu.

– Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obniżka wynagrodzenia stanowi „mniejsze zło”, ale jest to myślenie błędne – redukcja wynagrodzenia wpływa negatywnie na morale załogi, co realnie przekłada się na poziom wydajności pracowników. Jeżeli firma nastawia się na rozwój, musi pamiętać, że to wzrost rodzi wzrost, dlatego w Kaufland już od lat stawiamy na regularne podwyżki wynagrodzeń – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Sieć Kaufland nie zdecydowała się na redukcję wynagrodzeń. Detalista postanowił utrzymać coroczne podwyżki, a jako formę podziękowania za pracę w trudnym okresie epidemii, przyznał również specjalne premie.

Po corocznych podwyżkach, od marca 2021 roku osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a kasjer-sprzedawca pełniący funkcję lidera zespołu na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie. Maksymalna wartość wynagrodzenia na stanowisku kasjer-sprzedawca w Kaufland przewyższa o kilkaset złotych średnią krajową przewidzianą dla tego stanowiska, która na początku 2021 roku wynosiła ponad 3 500 zł brutto miesięcznie.

Coroczne podwyżki objęły pracowników wszystkich sklepów Kaufland oraz na wybranych stanowiskach w centrach dystrybucyjnych i centrali firmy we Wrocławiu. Firma przeznaczyła na ten cel ponad 37 milionów złotych. Dodatkowo Kaufland przeznaczył około 6 milionów złotych na badanie, weryfikację i rozwój kompetencji personelu, a także na rozbudowanie oferty szkoleniowej pozwalającej trafić z odpowiednią dawką wiedzy do każdej zatrudnionej w sieci osoby.

Każdy nowy pracownik na start otrzymuje umowę o pracę – początkowo na okres siedmiu miesięcy, która następnie zostaje przedłużona na czas nieokreślony. Nowozatrudnieni otrzymują informacje o przebiegu ścieżki kariery na danym stanowisku, możliwościach awansu oraz przewidzianym wzroście płac w zależności od rozwoju w strukturach Kaufland. Kwoty ustalone dla poszczególnych stanowisk znane są już w chwili podjęcia zatrudnienia.

Pracownicy otrzymują też dodatki do pensji, między innymi premię za 100% frekwencję w pracy w wysokości 500 zł, a także dodatki uzależnione od lokalizacji sklepu w wysokości 300 lub 400 zł. Corocznie w okresie przed Bożym Narodzeniem osoby zatrudnione w Kaufland otrzymują bony na święta i paczki z upominkami, a przed Wielkanocą – bony. W 2020 roku maksymalna wartość bonu bożonarodzeniowego wyniosła 700 zł.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 132 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 226 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.