Kaufland rozdaje nagrody w Jesiennej Loterii. Co można wygrać?

Jesienna Loteria Kuaflandu

Jesienna Loteria sieci Kaufland potrwa od 6 października do 16 listopada. Każda osoba, która zrobi zakupy za minimum 100 zł (z wyłączeniem określonych produktów), otrzyma od kasjera zdrapkę. W przypadku płatności w kasie samoobsługowej, po zdrapkę należy udać się do pracownika sklepu. Do wygrania jest ponad 850 tys. nagród natychmiastowych, takich jak żetony do wózków, magnesy na lodówkę, vouchery do wykorzystania w trakcie kolejnych zakupów o wartości 2 zł i 5 zł oraz po zarejestrowaniu 400 zł i karty paliwowe o wartości 400 zł.

Klienci, którzy dodatkowo zarejestrują paragon na stronie www.jesiennaloteriakaufland.pl, wezmą udział w loterii i powalczą o nagrody główne, w tym: 15 voucherów na całoroczne zakupy w sklepach Kaufland o wartości 24 tys. zł i 20 voucherów na wycieczkę o wartości 6 tys. zł każdy.