Kaufland rusza z kampanią zachęcającą do diety roślinnej

Styczeń to doskonały czas na postanowienia noworoczne – wiele z nich często dotyczy kwestii żywienia i zadbania o własne zdrowie. Veganuary to coroczna akcja zapoczątkowana przez brytyjską organizację. Jej celem jest zmotywowanie ludzi do wypróbowania diety roślinnej. Sieć Kaufland również zachęca klientów do wzbogacenia swojego jadłospisu w owoce i warzywa, a także do sięgania po produkty wegańskie, prowadząc w styczniu dodatkowe aktywności.

Wegańskie gotowanie z Kauflandem

W centrum kampanii z okazji Veganuary znajduje się żywność wegańska, a zachętą do eksperymentowania i wypróbowania kuchni opartej na produktach roślinnych są atrakcyjne przepisy stanowiące alternatywę dla tradycyjnych dań mięsnych. Kaufland przygotował m.in. przepis na wegański makaron z sosem orzechowym, wegański bowl z kotlecikami z ciecierzycy czy chrupiącą focaccię z wegańskim boczkiem z tofu. Kampania sieci realizowana jest w digitalu, głównie w przestrzeni social mediowej. Biorą w niej udział znani i lubiani influencerzy, kojarzeni bezpośrednio z kuchnią wegańską – Ekocentryczka, Juszes, Biedanizm, czy znana z TikToka Stefania. Kaufland przygotował również unikatowe torby, które można zdobyć, biorąc udział w konkursach. Sieć nagrała również specjalne spoty, które publikowane są na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku. Szczegółowe informacje nt. kampanii, relacje influencerów, konkursy, a także przepisy kuchni roślinnej można znaleźć na profilu sieci Kaufland w serwisach społecznościowych. Kampanii poświęcona jest również specjalna strona internetowa.