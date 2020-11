Kaufland rusza ze świąteczną kampanią i loterią

fot. materiały prasowe

Świąteczna kampania, w której rozbrzmiewa nowa aranżacja bożonarodzeniowego przeboju Andy’ego Williamsa z 1963 r. pt. „It’s The Most Wonderful Time Of The Year”, loteria „Świąteczne odliczanie”, opracowany z Polską Akcją Humanitarną charytatywny kalendarz adwentowy, a także wolontariat pracowników na rzecz fundacji i domu pomocy społecznej − to tylko część aktywności podjętych przez Kaufland w związku ze zbliżającymi się świętami.

Na przeżywanie cudownych chwil przy wigilijnym stole postanowił postawić w tegorocznej kampanii świątecznej Kaufland. A jeśli stół to oczywiście i jedzenie – np. barszcz, uszka, kapusta z grzybami – którego w tegorocznych, świątecznych kreacjach jest niemało. Hasłem przewodnim kampanii jest bowiem: „To co najlepsze na święta: wspólne jedzenie”. Bożonarodzeniowy koncept jest mieszanką międzynarodowego pomysłu z niemałym polskim wkładem. Autorem spotu jest agencja Sterntag, a za jego adaptację na polski rynek odpowiada agencja Schulz Brand Friendly. Dostępny w różnych wariantach spot będzie można zobaczyć zarówno w telewizji, jak i w internecie. Specjalną wersję spotu usłyszymy także w radiu.

Dodatkowym elementem bożonarodzeniowej kampanii jest loteria „Świąteczne odliczanie” skierowana do posiadaczy karty PAYBACK. Na jej uczestników czeka blisko 1 500 nagród. Loteria startuje 1 grudnia i potrwa do 24 grudnia – do gry można przystąpić każdego dnia jeden raz. By wziąć w niej udział wystarczy zrobić zakupy za min. 50 zł z kartą PAYBACK w jednym ze sklepów Kaufland i zachować paragon a następnie, wejść na stronę internetową: www.kaufland.pl/kalendarz, podać numer karty PAYBACK (karta musi być zarejestrowana, by grać o nagrody), zarejestrować paragon i sprawdzić, czy szczęście się do nas uśmiechnęło. W puli loterii znajdują się m.in. trzy samochody marki BMW, kultowe włoskie skutery, vouchery podróżne, telewizory, tablety, smartfony, a także nagrody od partnerów Programu PAYBACK. Szczegółowy regulamin loterii dostępny będzie na stronie internetowej: www.kaufland.pl/kalendarz (od 1 grudnia) oraz na stronie organizatora www.smolar.pl.

Z kolei pracownicy marketów, centrów dystrybucyjnych oraz wrocławskiej centrali sieci Kaufland podjęli się roli Świętego Mikołaja i przygotowali specjalne paczki dla podopiecznych z Fundacji „Serca dla Maluszka” oraz Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu. To już piąta edycja akcji realizowanej pod nazwą „List do Św. Mikołaja”. W paczkach znajdują się upominki, o które zarówno ci mali, jak i ci duzi podopieczni prosili wcześniej osobiście (lub przez rodziców) wlistach pisanych do Świętego Mikołaja. Są to m.in. zabawki, słodycze, książki i kosmetyki.