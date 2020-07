Kaufland ściąga klientów do sklepów loterią

9 lipca br. w sklepach Kaufland rusza organizowana wspólnie z PAYBACK loteria „Lato Pełne Nagród”.

By wziąć w niej udział i otrzymać los, należy zrobić zakupy z kartą. W każdym losie kryje się nagroda gwarantowana – kupony na zakupy w sklepach Kaufland oraz tankowanie na stacjach bp Polska. Ponadto w loterii do wygrania jest ponad tysiąc nagród , a wśród nich m.in. samochody osobowe BMW serii 3, kilkaset kart podarunkowych na zakupy w sklepach Kaufland oraz karty paliwowe do wykorzystania na stacji bp i tysiące punktów PAYBACK. Letnia loteria Kaufland i PAYBACK potrwa do 29 lipca br.