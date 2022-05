Kaufland sponsorem festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”

Kultywowanie lokalnej tożsamości i pielęgnowanie tradycji to podstawowe założenia festiwalu „Polska od Kuchni”. Promowanie polskich produktów i różnorodności poszczególnych regionów to główna rola Kół Gospodyń Wiejskich. Do tegorocznej edycji festiwalu dołącza Kaufland. Nie zabraknie więc okazji do skosztowania regionalnych przysmaków, przygotowanych na bazie produktów marki własnej K -Stąd Takie Dobre!

Kaufland stawia na lokalne produkty

– W Kauflandzie od lat stawiamy na współpracę z lokalnymi producentami, dzięki czemu w każdym naszym sklepie klienci mogą znaleźć produkty, z których słynie ich region. W związku z coraz większym zainteresowaniem konsumentów artykułami lokalnymi, stworzyliśmy także markę własną K-Stąd Takie Dobre!, która obejmuje produkty pochodzące od sprawdzonych lokalnych dostawców. Cały czas rozwijamy asortyment produktów regionalnych. Dla producentów stworzyliśmy platformę „Regionalny Kaufland”, dzięki której w prosty sposób mogą zgłaszać swoje produkty a docelowo podjąć współpracę z naszą siecią – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Festiwal i konkursy

Festiwal „Polska Od Kuchni” ma charakter ogólnopolski. Podczas eventów, które odbędą się w 16 województwach, uczestnikom zaprezentowane zostanie bogactwo kulinarne i kulturalne poszczególnych regionów. Atrakcyjności dodadzą aktywności i zabawy angażujące całe rodziny: warsztaty eksperckie, pokazy kulinarne w wykonaniu znanych szefów kuchni połączone z degustacją, czy koncerty. Dodatkowe emocje zapewnią konkursy, które nie tylko poszerzą wiedzę o kulturze, ale dadzą szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Wstęp na lokalne wydarzenia jest bezpłatny. Finał festiwalu przewidziany jest na 1 października 2022 w Warszawie.