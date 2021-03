Kaufland sponsorem programu kulinarnego MasterChef Junior

Fot. materiały prasowe

Po zrealizowaniu konkursu „Stołówka z klasą” i nawiązaniu współpracy z Fundacją Szkoła na Widelcu sieć Kaufland została sponsorem głównym programu kulinarnego MasterChef Junior. W jednym z odcinków młodych uczestników będzie wspierać ambasadorka kuchni Kaufland – Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef, z którą Kaufland od lat współpracuje.

W programie MasterChef Junior najlepsi młodzi kucharze w Polsce będą prezentować swoje umiejętności kulinarne, wykorzystując do tego produkty marki Kaufland. Pod czujnym okiem jurorów programu: Anny Starmach, Michela Morana oraz Mateusza Gesslera przygotują nawet najbardziej wymagające dania. Siedemnastu młodych uczestników będzie rywalizować o tytuł szóstego MasterChef Juniora, wycieczkę oraz nagrody pieniężne. Telewizja TVN w ramach wiosennej edycji programu wyemituje 10 odcinków show.

Idea programu, która zachęca dorosłych i dzieci do spędzania wspólnie czasu w kuchni oraz do nauki w konwencji zabawy, w jaki sposób przyrządzać zdrowe i smaczne posiłki z produktów kupionych w sklepie, jest szczególnie bliska sieci Kaufland. W jednym z odcinków MasterChef Junior młodych pasjonatów gotowania w drodze do spełnienia ich kulinarnych marzeń będzie wspierać ambasadorka kuchni Kaufland – Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef, z którą Kaufland od lat współpracuje.

Przeczytaj także: Kaufland w miejscu Tesco w Poznaniu już w kwietniu

Beata Śniechowska, która sama uwielbia gotować z synem, na zaproszenie sieci Kaufland przygotowała specjalne przepisy kulinarne nawiązujące do tematyki MasterChef Junior, które dzieci mogą przyrządzić z pomocą rodziców w domu. Te „dziecinnie proste” propozycje słynnej restauratorki dla najmłodszych adeptów sztuki kulinarnej będzie można znaleźć po emisji każdego odcinka programu w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.kaufland.pl, a także w mediach społecznościowych − w postach na fanpage’ach Kauflandu na Facebooku oraz na Instagramie.

Sieć Kaufland udostępnia także na swojej stronie bazę z ciekawymi przepisami dla dużych i małych na różne pory roku. Ciekawe propozycje, również w formie wideo, znajdą zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani adepci sztuki gotowania.