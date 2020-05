Kaufland startuje z płatnymi praktykami studenckimi

fot. Kaufland

Kaufland rozpoczął rekrutację do corocznych płatnych praktyk letnich dla studentów. Program ma na celu umożliwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego we wrocławskiej centrali lub w jednym z centrów dystrybucji Kaufland Polska.

Program rozpocznie się 1 lipca i będzie trwał do końca września br. Praktyki skierowane są do studentów i absolwentów praktycznie każdego kierunku studiów. Praktyki będą się odbywać pod okiem ponad 30 doświadczonych menedżerów w dziesięciu obszarach, takich jak: zakup, koordynacja promocji, business intelligence, IT, finanse i rachunkowość, zaopatrzenie, zarządzanie nieruchomościami, rekrutacja i marketing personalny, relacje pracownicze i marketing.

Najwięcej miejsc praktyk czeka na studentów i absolwentów w Departamencie Zakupu, który jest jednym z kluczowych obszarów dla tak dużej sieci handlu detalicznego jak Kaufland. Praktykanci poznają proces budowania asortymentu – od przygotowywania analiz konkurencji i planowania zamówień, poprzez wyszukiwanie nowych dostawców, aż po naukę pracy w środowisku SAP.

– Zatrudnianie młodych ludzi w ramach praktyk daje naszej firmie możliwość poznania najmłodszego pokolenia, które już niedługo wejdzie na rynek pracy - mówi przedstawiciel sieci.

Chętni muszą przejść pomyślnie proces rekrutacyjny, który jest dwustopniowy. Po wstępnej analizie aplikacji, sprawdzającej kierunek studiów, dotychczasowe doświadczenie i wymagane kompetencje, kandydaci otrzymują zadanie do opracowania w formie case study. Wykonane zadania przekazywane są następnie do menedżerów w poszczególnych obszarach, którzy po szczegółowej analizie wybierają najlepszych kandydatów. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa z menedżerami, która odbywa się w trybie zdalnym lub w centrali firmy. Rekrutacja do programu praktyk w centrach dystrybucyjnych jest jednostopniowa i opiera się na analizie aplikacji i rozmowie z menedżerami.

Kaufland przygotował również konkurs, w którym praktykanci będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na usprawnienie procesów w firmie. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, a także możliwość zaprezentowania swoich innowacji przed kadrą zarządzającą.

W ciągu kilku dni napłynęło dotychczas ponad 650 zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 2 czerwca br.