Kaufland testuje szybki butelkomat od Tomra

Innowacyjny automat firmy Tomra stanął w oddziale sieci w Wiesbaden. Tomra R1 High-Speed ​​​​może pomieścić do 100 bezzwrotnych i wielokrotnego użytku butelek i puszek PET podczas jednego załadunku. Jak tylko klapa urządzenia zostanie zamknięta, rozpoczyna się proces liczenia i sortowania.

Cały proces jest do pięciu razy szybszy niż w przypadku standardowej procedury. To powinno zachęcić jeszcze większą liczbę klientów do zwracania butelek.

„Nowa maszyna znacznie przyspiesza i upraszcza zwrot pustych opakowań”, mówi Florian Hermanski, odpowiedzialny za system kaucyjny w Kaufland Niemcy. Klienci szybko przyzwyczaili się do braku konieczności pojedynczego wkładania butelek i puszek. Test potrwa do końca roku, po czym zostanie podjęta decyzja, czy nowy automat będzie wykorzystywany w innych oddziałach Kauflandu".

Przypomnijmy, że Polska wciąż czeka na system kaucyjny. Tylko 2 proc. plastiku wraca z powrotem do obiegu, a aż 3,6 mld plastikowych opakowań jest marnowanych.