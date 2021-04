Kaufland: W kwestii wynagrodzeń jesteśmy otwarci na opinie pracowników

Kaufland: Nasza firma znajduje się w czołówce sieci handlowych pod względem warunków finansowych, fot. Shutterstock

Informacja sieci Kaufland o wynagrodzeniach wywołała poruszenie czytelników i lawinę pytań. Poprosiliśmy detalistę, aby odniósł się do kilku kwestii, w tym transparentności systemu płac. Poniżej publikujemy odpowiedź udzieloną przez Maję Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

Poprosiliśmy przedstawicielkę Kauflandu, aby ustosunkowała się do uwag pracowników sieci, które wywołał tekst pt. "Kaufland: Redukcja wynagrodzenia wpływa negatywnie na morale załogi".

Kaufland w czołówce sieci handlowych pod względem warunków finansowych

- Miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca jest zależne od stażu pracy, lokalizacji (dodatek w wysokości 300 zł lub 400 zł) oraz frekwencji (dodatek w wysokości 500 zł) i wynosi do 4100 zł brutto miesięcznie. Tym samym nasza firma znajduje się w czołówce sieci handlowych pod względem warunków finansowych, które są konkurencyjne i znacznie przekraczają średnią rynkową. Wszystkim osobom zatrudnionym w firmie gwarantujemy również atrakcyjny pakiet benefitów – w tym dostęp do platformy MyBenefit, dzięki której pracownicy mogą skorzystać z ofert odpowiadających ich indywidualnym preferencjom, m.in. biletów do kina, voucherów do realizacji w sklepach czy biurach podróży. Oprócz tego pracownikom zapewniamy m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach, nagrodę jubileuszową oraz dodatkową wypłatę emerytalną - tłumaczy nasza rozmówczyni.

Przeczytaj także: Rossmann dostał ponad 28 mln zł dofinansowania do pensji

Otwarci na sugestie pracowników

- W kwestii wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych jesteśmy otwarci na opinie naszych pracowników, dlatego co roku do konsultacji zapraszamy również przedstawicieli strony społecznej. Warto podkreślić, że pomimo pandemii zdecydowaliśmy się na podwyżki wynagrodzeń zarówno w 2020, jak i 2021 roku. Oprócz tego nasi pracownicy dwukrotnie otrzymali zwiększony dodatek motywacyjny, a także zwiększoną wartość bonów świątecznych jako podziękowanie za pracę w wymagającym czasie. Jako pracodawca zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im bezpieczeństwo zarówno pod względem zdrowotnym, jak i finansowym - dodaje Maja Szewczyk.