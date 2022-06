Kaufland w najnowszej kampanii wykorzystuje hit BeeGees „Night Fever”

W klipie, który utrzymany jest w klimacie disco z lat '80, Kaufland podkreśla atuty swoich sklepów – szeroką ofertę artykułów w niskich cenach. Do produkcji spotu wykorzystano słynny hit BeeGees „Night Fever” w aranżacji przygotowanej specjalnie na użytek kampanii.

Kampania Kaufland „Price Fever” potrwa do końca czerwca i jest promowana w social mediach, gazetce reklamowej oraz na nośnikach POS w sklepach Kaufland. Dla użytkowników Facebooka oraz Instagrama sieć przygotowała konkursy, w których można wygrać nagrody, w tym m.in. błyszczącą, dyskotekową marynarkę z cekinami, jaką posiada główny bohater spotu. Koncepcja kampanii została przygotowana przez agencję La Red z Hamburga. Reżyserem międzynarodowego wideo jest Baris Aladag. Za przygotowanie kreacji na potrzeby rynku polskiego odpowiada agencja Kalicińscy.

Na czym polega „Price Fever” w Kauflandzie?

W kampanii „Price Fever” Kaufland przypomina m.in. o markach własnych, które wyróżnia sprawdzona jakość i korzystna cena. Poza flagową marką K-Classic, która obejmuje ponad 2000 artykułów z różnych kategorii, sieć ma w swoim portfolio marki będące odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe, w tym m.in. artykuły pochodzące z rolnictwa ekologicznego K-Bio, produkty roślinne K-take it veggie czy delikatesy marki K-Favourites. Na klientów sklepów Kaufland co tydzień czeka oferta promocyjna, a także dodatkowe obniżki cen na początek i koniec tygodnia. Oszczędzać można także z programem lojalnościowym Payback. Każdy zakup z kartą lub aplikacją jest premiowany punktami, które można następnie wymienić na nagrody lub wykorzystać do obniżenia wartości paragonu w sklepach Kaufland.