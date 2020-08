Kaufland w Polsce z nowym dostawcą mięsa

fot. materiały prasowe

Do grona dostawców mięsa sieci Kaufland dołączyła spółka Goodvalley. Firma posiada własne uprawy roślin, z których następnie pozyskiwana jest naturalna pasza nie zawierająca komponentów modyfikowanych genetycznie.

- Nawiązując współpracę z dostawcami, Kaufland zwraca uwagę nie tylko na sam produkt, ale także na sposób, w jaki został wyprodukowany. Sieć dąży do tego, aby na półkach sklepów klienci znaleźli produkty sprawdzone, o wysokiej jakości, wytworzone w sposób przyjazny środowisku. Właśnie te czynniki zadecydowały o podjęciu przez Kaufland współpracy z polskim dostawcą mięsa Goodvalley, który prowadzi produkcję w sposób zrównoważony zgodnie z podejściem od pola do stołu. Firma posiada własne uprawy roślin, z których następnie pozyskiwana jest naturalna pasza nie zawierająca komponentów modyfikowanych genetycznie. Dodatkowo hodowla zwierząt odbywa się bez użycia antybiotyków. Producent utrzymuje przy tym neutralność pod względem emisji CO₂ posiadając certyfikat świadczący o zerowym śladzie węglowym. Firma pakuje mięso w sposób przyjazny środowisku, wykorzystując do tego opakowania w 100% pochodzące z recyklingu. Aktualna oferta produktów Goodvalley w sieci Kaufland obejmuje schab wieprzowy w plastrach, karkówkę wieprzową w plastrach oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Wszystkie wyroby posiadają oznaczenie „Produkt Polski” - podaje sieć.

Współpraca z polskimi producentami mięsa dotyczy nie tylko produktów markowych, ale i i sukcesywnie rozwijanego portfolio marek własnych Kaufland. Marka K-Stoisko Mięsne, obejmuje aktualnie 28 produktów, w tym drób, mięso wołowe czy wieprzowe wyłącznie od polskich dostawców.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.