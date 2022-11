Kaufland w Rzeszowie. Jest butelkomat, kasy samoobsługowe i pokój dla rodzin z dziećmi

Nowy market posiada przestronną powierzchnię wynoszącą ponad 6000 m². Dla zmotoryzowanych osób przygotowano parking z ponad 200 miejscami postojowymi. Klienci nowego sklepu będą mogli skorzystać z szerokiej oferty obejmującej ponad 16 000 artykułów spożywczych, drogeryjnych i przemysłowych.

Butelkomat w nowym sklepie Kaufland

W placówce zastosowano wiele udogodnień, które zapewnią klientom komfort podczas zakupów. Osoby preferujące płatności bezgotówkowe będą mogły korzystać z kas samoobsługowych. W markecie do dyspozycji kupujących oddano również szafki depozytowe, toalety oraz specjalne pomieszczenie dla rodziców z dzieckiem. W sklepie zamontowano także nowoczesne panele cyfrowe, na których będzie można sprawdzić ceny produktów, a przy ladzie obsługowej zapoznać się również ze składem produktów oferowanych na wagę. Kaufland wspiera ponowne wykorzystanie opakowań, dlatego w automacie, który zainstalowano w nowym sklepie, klienci mogą zwracać kaucjonowane szklane butelki, a w zamian otrzymać m.in. bon na zakupy w sklepach sieci.

Wydarzenie specjalne z okazji otwarcia

Z okazji otwarcia sklepu dla klientów przygotowano wiele atrakcji, w tym szeroką ofertę promocyjną oraz konkurs z nagrodami – Koło Szczęścia, w którym do wygrania będą produkty spożywcze marek własnych Kaufland oraz bony na zakupy. W konkursie można wziąć udział od czwartku 24 listopada do soboty 26 listopada w godz. 10-18, okazując paragon za zakupy o wartości minimum 100 zł. Dodatkowo dla odwiedzających nowy sklep przygotowano poczęstunek oraz upominki – róże, balony oraz żetony do wózków. W dniach 24-30 listopada konsumenci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej, w tym 30 proc. zniżki na produkty z wędzarni.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 238 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.