Kaufland wprowadza na swoich produktach oznaczenie „Często Dobre Dłużej”

29 września po raz drugi w historii obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnotrawstwa Żywności ustanowiony przez ONZ. W Polsce co roku wyrzuca się ok. 4,8 mln ton jedzenia, gdzie aż 60% pochodzi z gospodarstw domowych. W ograniczeniu skali tego problemu dużą rolę odgrywa edukacja i proste wskazówki, które każdy z nas może wcielić w codzienne życie. Ten właśnie cel przyświeca sieci Kaufland, która zdecydowała się wprowadzić specjalne oznaczenie na opakowaniach produktów marek własnych.

Sprawdź zanim wyrzucisz

Jak wynika z raportu Federacji Polskich Banków Żywności, aż 64% dorosłych nie wie, co tak naprawdę oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Wielu konsumentów nie potrafi wskazać różnicy pomiędzy datą minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”) a terminem przydatności do spożycia („należy spożyć do”). Aby to ułatwić, Kaufland, jako partner kampanii Too Good To Go „Często Dobre Dłużej”, wprowadza specjalne oznaczenie na opakowaniach produktów marek własnych. Piktogramy opatrzone hasłami: „Popatrz, Powąchaj, Posmakuj” mają przypominać konsumentom, że dany produkt może być dobry po upływie terminu przydatności do spożycia, co sprawdzimy w prosty sposób za pomocą różnych zmysłów. Oznaczenia znajdują się już na opakowaniach kaszy bulgur i kuskus marki K-Classic i będą pojawiać się sukcesywnie na kolejnych produktach, w tym makaronach czy płatkach. Kaufland jest pierwszą i jak na razie jedyną siecią handlową w Polsce, która zdecydowała się na taki krok.

1 października (środa) o godz. 12:00 Kaufland organizuje live kulinarny z Janem Kuroniem, który pokaże, co można przyrządzić z resztek jedzenia. Słynny kucharz ugotuje danie z produktów, które najczęściej marnujemy w kuchni, tzn. z ziemniaków, pieczywa, warzyw czy wędlin. Aby obejrzeć transmisję, wystarczy wejść na instagramowy profil Kauflandu (instagram).