Kaufland wprowadza nowe oznaczenia mięsa z kurczaka

Klasyfikacja chowu kurczaka według sieci Kaufland jest trzystopniowa i dla lepszej identyfikacji oznaczona jest zarówno cyframi, jak i kolorami.

Na etykiecie konsumenci znajdą również informacje na temat warunków chowu kurczaków.

Drób w Polsce należy do ulubionych gatunków mięsa. Wraz ze wzrostem jego popularności rośnie także świadomość i wymagania konsumentów. Aby klienci mieli wybór nie tylko co do rodzaju mięsa, ale także tego, w jaki sposób zostało wyprodukowane, sieć Kaufland wprowadza własną klasyfikację chowu kurczaka oraz specjalne oznaczenia mięsa z kurczaka marek własnych.

- Jako sieć handlowa doskonale zdajemy sobie sprawę z ciążącej na naszej sieci odpowiedzialności i konsekwentnie realizujemy strategię odpowiedzialnego biznesu, podejmując różnorodne inicjatywy służące m.in. ochronie środowiska, a także polepszeniu sytuacji zwierząt hodowlanych. Chcemy zagwarantować bardziej odpowiedzialne wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego i rozszerzyć asortyment o produkty pochodzące z odpowiedzialnych hodowli. Odpowiadamy tym samym na zapotrzebowanie klientów, którzy coraz częściej analizują skład produktu i jego wartości odżywcze, ale są też coraz bardziej wrażliwi na warunki życia zwierząt hodowlanych. Wprowadzona przez nas przejrzysta klasyfikacja chowu kurczaka według Kaufland w szybki sposób pozwala konsumentom ocenić sposób produkcji mięsa – tłumaczy Jerzy Piątek z Działu Komunikacji Kaufland Polska.

Klasyfikacja chowu kurczaka według sieci Kaufland jest trzystopniowa i dla lepszej identyfikacji oznaczona jest zarówno cyframi, jak i kolorami, które znaleźć można na znaku graficznym umieszczonym na opakowaniu produktu. Na etykiecie konsumenci znajdą również czytelne informacje na temat warunków chowu kurczaków (długość okresu chowu, brak użycia w chowie antybiotyków, rodzaj użytej paszy itd.).

Trzy kolory identyfikacji mięsa

Kolor niebieski: chów bez antybiotyków,

Kolor żółty: chów wybiegowy, bez antybiotyków i z minimalną długością chowu 56 dni. Wykorzystywane są wolnorosnące rasy kurczaków, a zwierzęta mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przez minimum połowę swojego życia. Karmione są paszą bez GMO składającą się minimum w 70% ze zbóż,

Kolor zielony: chów BIO, bez antybiotyków, minimalna długość chowu 81 dni. Wykorzystywane są wolnorosnące rasy kurczaków, które mają możliwość przebywania na wolnym wybiegu przez jedną trzecią swojego życia i karmione są paszą bez GMO składającą się minimum w 70% ze zbóż. Produkt ekologiczny, co potwierdza unijny certyfikat „zielonego listka”.

W asortymencie oznaczenia znajdziemy na mięsie z kurczaka marek własnych K-Favourites, K-Stąd Takie Dobre czy K-Bio: m.in. tuszki z kurczaka, filet, mięso na gulasz z fileta, nogi, porcja rosołowa i połówka kurczaka..