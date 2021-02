Kaufland wprowadza nowy koncept sprzedażowy, to odpowiedź na roślinne trendy

Kaufland odpowiada na potrzeby konsumentów, fot. mat. pras.

Kaufland stworzył w swoich sklepach Strefy Świadomego Odżywiania. Obejmują one produkty wegańskie i wegetariańskie, z niską zawartością cukru, bez glutenu, a w sklepach o większej powierzchni sprzedażowej także superżywność oraz produkty dla aktywnych.

Jedną z trzech najważniejszych motywacji zakupowych Polaków jest możliwość znalezienia potrzebnych artykułów szybko i łatwo. Dlatego w naszych sklepach stworzyliśmy specjalne Strefy Świadomego Odżywiania, gdzie w jednym miejscu znajdują się produkty wegańskie i wegetariańskie, z niską zawartością cukru czy bez glutenu. Dzięki dobrze widocznym oznaczeniom oraz przemyślanemu rozmieszczeniu towarów klienci nie muszą spędzać wiele czasu, aby odnaleźć artykuły, które ich interesują – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Roślinne odpowiedniki mięsa kupuje już aż 34,4% Polaków. Zapotrzebowanie na produkty wegańskie i wegetariańskie rośnie w związku z tym każdego dnia, dlatego Strefy Świadomego Odżywiania to nie jedyne propozycja sieci Kaufland. W ponad 160 sklepach w strefie artykułów chłodzonych klienci mogą znaleźć w jednym miejscu wegańskie i wegetariańskie artykuły garmażeryjne, a w ponad 70 sklepach sieci regały z wegańską alternatywą dla klasycznego nabiału. Strefy te Kaufland wprowadza stopniowo w kolejnych marketach.

