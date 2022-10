Kaufland wprowadza woreczki wielokrotnego użytku na pieczywo

Wielorazowe woreczki na pieczywo w Kauflandzie

Klienci sklepów Kaufland z całej Polski mogą zaopatrzyć się w woreczki wielokrotnego użytku do przechowywania pieczywa. Zostały one wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, co potwierdza certyfikat GRS – Global Recycled Standard. Woreczki posiadają praktyczne, ściągane sznurkiem wykończenie, a także okienko, przez które sprzedawca może zobaczyć, jakie dokładnie produkty się w nim znajdują. Można je prać i wielokrotnie wykorzystywać. Woreczki nadają się także do recyklingu. Koszt pojedynczego woreczka wynosi 7,99 zł. W asortymencie sklepów Kaufland od kilku lat znajduje się również woreczek wielokrotnego użytku przeznaczony na owoce i warzywa.

Kaufland ogranicza zużycie plastiku

Wprowadzenie nowego produktu, który pozwoli zredukować zużycie papierowych oraz plastikowych toreb przeznaczonych do pakowania wyrobów piekarniczych, jest jednym z działań sieci Kaufland w ramach strategii Grupy Schwarz REset Plastic. Zgodnie z jej założeniami do 2025 roku zużycie tworzyw sztucznych w całej Grupie zostanie zredukowane o 20%, a 100% opakowań marek własnych będzie w jak największym stopniu nadawać się do recyklingu.