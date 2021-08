Kaufland wycofał wniosek w sprawie przejęcia kieleckiego marketu E.Leclerc

Wcześniej Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia do koncentracji, w których wskazał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku.

Byłoby to niekorzystne dla konsumentów z Kielc i konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami.

Koncentracja miała polegać na nabyciu przez Kaufland Polska Markety części mienia spółki Wanship, czyli obiektu handlowego w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach, w którym działa sklep E.Leclerc.

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Postępowanie zostało skierowane do II etapu, w którym analiza wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Prezes UOKiK przedstawił przedsiębiorcy zastrzeżenia, po których spółka Kaufland Polska Markety wycofała swój wniosek.

- Koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w hipermarketach, supermarketach i dyskontach. Negatywnymi skutkami dla konsumentów mogłoby być m.in. ograniczenie swobody wyboru sieci handlowej, w której chcą robić zakupy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przypomnijmy, że 5 lipca 2021 r. wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na nabyciu przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. z części mienia Cinema Asset Manager – „Grupa Echo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach. Chodzi o Tesco przy ul. Kapelanka 54 w Krakowie.