Kaufland wycofuje produkty zawierające znaczne ilości metanolu (zdjęcia)

„Kaufland dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujące produkty MY PROJECT:

Odmrażacz do szyb ZAPAS 1L, GTIN: 4063367101304;

Odmrażacz do szyb 500 ml, GTIN: 4063367101366;

Płyn do spryskiwaczy -20°C 5L, GTIN: 4063367101427;

Płyn do spryskiwaczy -30°C 5L, GTIN: 4063367101489.

W sprzedaży w sklepach Kaufland od października 2022 do listopada 2022. Producent: Sena EiN Grządka S.J, ul. Ptasia 12 A, 26-600, Radom, Polska" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje Kaufland, produkty te zawierają znaczne ilości metanolu. Połknięcie lub kontakt z metanolem może spowodować ślepotę lub śmierć. Z tego powodu klienci powinni koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania i zaprzestać używania produktów, których dotyczy problem.

"Firma Kaufland natychmiast zareagowała i wycofała produkty ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

Firma Kaufland przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności" - informuje sieć.

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).