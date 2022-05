Kaufland wycofuje tarkę, ze względu na możliwość zranienia

- Z tego powodu klienci powinni koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania i zaprzestać używania produktu, którego dotyczy problem – zastrzega sieć.

Produkt był w sprzedaży w sklepach Kaufland od 2020 roku.

Kaufland podkreśla, że firma natychmiast zareagowała i wycofała tarkę wielofunkcyjną ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

Firma Kaufland przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności. W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).