Kaufland wydał blisko 5,5 mln zł na oświetlenie LED

Technologia LED jest wykorzystana zarówno w salach sprzedaży, magazynach, jak i w pasażach handlowych. Inwestycja kosztowała blisko 5,5 mln złotych. Średnioroczna oszczędność zużycia energii elektrycznej w 49 zmodernizowanych placówkach wyniesie około 6895 MWh.

Sieć inwestuje także w fotowoltaikę. Market we Wrocławiu przy ul. Długosza był pierwszym obiektem sieci, który wyposażono w panele fotowoltaiczne. Projekt zakończono w sierpniu ubiegłego roku. Po sukcesie testowego wdrożenia Kaufland podjął decyzję o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii również w kolejnych placówkach, co w istotny sposób przyczyni się do osiągnięcia przez sieć neutralności klimatycznej do 2025 r.

- Naszym długoterminowym celem jest instalacja paneli fotowoltaicznych na wszystkich istniejących obiektach posiadających odpowiednią konstrukcję dachową, a także w nowo wybudowanych sklepach. Montaż rozwiązań wykorzystujących OZE jest istotnym krokiem w kontekście realizacji naszych zobowiązań klimatycznych. Kaufland zadeklarował, że do 2030 r. zredukuje emisje powstałe w wyniku działalności operacyjnej o 80% w porównaniu do 2019 r. - mówi Adam Sadowski, ekspert Pionu Zarządzania Nieruchomościami w Kaufland Polska.

- W przyszłości informacje dotyczące ilości energii wyprodukowanej dzięki instalacji fotowoltaicznej będą prezentowane klientom na ekranach digital signage przy wejściu do sklepu – dodaje.

Na 2022 r. detalista zaplanował montaż i uruchomienie trzech instalacji fotowoltaicznych. Pojawią się one na dachach marketów Kaufland w Gliwicach, Lublinie i Piastowie. Urządzenia pokryją w skali roku nawet do 20% całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie sieć rozpoczęła procedurę pozyskiwania niezbędnych pozwoleń dla kolejnych obiektów. W ciągu kilku najbliższych lat w rozwiązania wykorzystujące OZE wyposażone zostaną: markety w Jarosławiu, Częstochowie, Zawierciu, Katowicach i Głogowie, Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu, a także Centrum Dystrybucyjne w Woli Krzysztoporskiej.