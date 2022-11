Kaufland z cyklem podcastów o ekologii i zdrowiu

Seria ośmiu odcinków publikowana jest pod nazwą „W zgodzie ze sobą i z naturą – poradnik świadomego konsumenta”.

Nowa inicjatywa sieci Kaufland powstała z myślą o stworzeniu przestrzeni do rozmowy o sprawach ważnych i dotyczących każdego z nas w gronie ekspertów m.in. z zakresu świadomego żywienia, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony środowiska.

Poszczególne słuchowiska cyklu zamieszczane są na platformie TOK FM. Do tej pory w ramach serii pod tytułem „W zgodzie ze sobą i z naturą – poradnik świadomego konsumenta” ukazały się dwa podcasty dotyczące świadomego odżywiania i idei zero waste.



Publikowane w ramach projektu odcinki podcastowej serii pokażą słuchaczom, jak codzienne wybory wpływają na środowisko czy nasze zdrowie, a także będą stanowiły poradnik dotyczący tego, jak w prosty sposób podejmować świadome decyzje. Zagadnienia poruszane w podcaście Kaufland to m.in. prosta i skuteczna segregacja odpadów, przemyślane pod kątem zero waste zakupy, a także sposoby na zadbanie o zdrowie swoje i najbliższych.

W myśl naszego hasło „Zróbmy to razem” od lat zachęcamy klientów do proekologicznych wyborów. Podcasty to nowoczesna forma na przekazanie treści w prosty i przyjazny w odbiorze sposób. Chcemy inspirować naszych klientów, a także wspólnie z partnerami realizować działania na rzecz wspólnego dobra. Dlatego w naszych podcastach jako eksperci występują między innymi przedstawiciele grupy LUX MED czy Too Good To Go, a także znani i lubiani twórcy jak Monika Michalska – znana z profilu Pani Od Odpadów czy Beata Śniechowska – ambasadorka sieci Kaufland oraz zwyciężczyni drugiej edycji programu MasterChef. Powstałe we współpracy z ekspertami odcinki pozwolą na stworzenie kompendium przystępnej i merytorycznej wiedzy, która przyda się nam każdego dnia – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Poza podcastami skierowanym głównie do osób dorosłych, Kaufland prowadzi także liczne akcje edukacyjne tworzone z myślą o najmłodszych. W tym roku firma realizuje projekt pod nazwą „EKO od dziecka – nie marnuję!”, w ramach którego przeprowadza specjalne warsztaty na temat zapobiegania marnowaniu żywności dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych. We wrześniu br. sieć podjęła się również akcji pod nazwą „Rozrabiaki Literaki", której celem jest kształtowanie świadomych postaw ekologicznych poprzez zabawę już od wczesnych lat.



Podcasty dostępne są na TOK FM, a także na platformach podcastowych Apple Podcast, Google Podcast oraz Spotify.