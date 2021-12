Kaufland z kampanią w rytm przeboju „Sweet Dreams”

W spocie w ciepły, nastrojowy i humorystyczny sposób przedstawiono przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Uchwycono również serdeczną atmosferę, która towarzyszy nam w tym czasie.

W świątecznej kampanii Kaufland podkreśla swój szeroki asortyment, który obejmuje nie tylko produkty niezbędne do przygotowania tradycyjnych czy mniej konwencjonalnych potraw, ale także wybór inspiracji prezentowych dla całej rodziny.

– Światowy przebój „Sweet dreams” w nowej aranżacji przenosi nas w świat marzeń o świętach Bożego Narodzenia. Aromatyczne potrawy, prezenty wywołujące uśmiech na twarzy najbliższych, dekoracje, które pozwalają stworzyć niezapomniany klimat, a przede wszystkim spotkania w gronie najbliższych czynią grudzień wyjątkowym. W tym szczególnym okresie niezmiennie zadbaliśmy o to, aby w sklepach Kaufland klienci mogli poczuć świąteczną magię i zaopatrzyć się we wszystkie produkty potrzebne do przygotowania niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, zyskując tym samym więcej czasu na to, co najważniejsze – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Koncepcja tegorocznej kampanii świątecznej 360° została przygotowana przez wewnętrzną agencję sieci Kaufland. Reżyserem międzynarodowego wideo jest Jason Smith. Za przygotowanie kreacji na potrzeby rynku polskiego odpowiada agencja Ancymony. Kampania jest promowana w telewizji, kinach, w Internecie, sklepach Kaufland, mediach społecznościowych – m.in. na kanale YouTube, a także na ekranach paczkomatów. Jej elementem jest także trwająca do 24.12 świąteczna loteria Payback, w której do wygrania są m.in. samochody i bony na zakupy w sklepach sieci.