Kaufland z kolejną opcją zakupów online - sieć rozpoczyna współpracę z Everli

11 września br. Kaufland rozpoczął internetową sprzedaż produktów we współpracy z firmą Everli, realizującą i dostarczającą zakupy online. Jako pierwsi z nowego rozwiązania mogą korzystać klienci z Wrocławia.

Na przełomie maja i czerwca br. Kaufland wprowadził w czternastu sklepach usługę Click&Collect, która umożliwia zdalną rezerwację produktów, a następnie ich odbiór bezpośrednio w markecie. Teraz sieć poszła o krok dalej. Dzięki współpracy z Everli klienci Kauflandu będą mogli zrobić niezbędne zakupy bez wychodzenia z domu.

– Dzięki współpracy z Everli nasi klienci będą mogli kupić ulubione produkty bez wychodzenia z domu. Wierzymy, że rozwiązanie to, które cechuje szybkość, wygoda i bezpieczeństwo, spotka się z z ich zainteresowaniem. Nie wykluczamy, że usługa pojawi się w kolejnych miastach – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

By zrobić zakupy z dostawą do domu, należy skorzystać z serwisu www.everli.pl lub aplikacji mobilnej Everli by Szopi dostępnej w Google Play oraz App Store. Po darmowej rejestracji i zalogowaniu się, wystarczy wybrać Kaufland, dodać produkty do koszyka i zaznaczyć preferowany termin dostawy (standardowy koszt dostawy wynosi 9,90 zł).

– Cały czas intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem usługi Everli, a jednym z najważniejszych dla nas priorytetów jest zapewnienie klientom jak najszerszego wyboru sklepów, w których mogą robić zakupy za naszym pośrednictwem. Partnerska współpraca z siecią Kaufland jest jednym z kroków milowych w tym kierunku – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor zarządzająca Everli w Polsce.

W Polsce Kaufland posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.