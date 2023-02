Kaufland z nowym programem lojalnościowym. Kaufland Card zastąpi Paybacka

Jak pokazują badania przytoczone w raporcie „Jak kupują Polacy”, jest on odpowiedzią firmy na potrzeby polskiego konsumenta w dobie rosnącej inflacji. Na oficjalnym launchu programu poza przedstawicielami sieci Kaufland pojawiła się również prezenterka telewizyjna Anna Nowak-Ibisz.

Kaufland oficjalnie poinformował o nowym programie lojalnościowym, który wystartuje dla klientów 2 marca. Do programu będzie mogła dołączyć każda osoba pełnoletnia, która pobierze aplikację Kaufland lub odbierze specjalną kartę w markecie i zarejestruje ją w sklepie lub online na stronie internetowej.

Co oferuje Kaufland Card?

Kaufland Card to przede wszystkim prosty i wygodny sposób na oszczędności podczas zakupów. Użytkownicy programu już od 2 marca zyskają dostęp do specjalnych ofert, dzięki którym będą mogli nabyć produkty oraz kupony dopasowane do ich preferencji zakupowych.

Każdy zakup w sklepie Kaufland będzie premiowany punktami, które będzie można wymieniać na dodatkowe zniżki. Korzystając z Kaufland Card w wersji mobilnej, uczestnicy zaplanują kolejne zakupy dzięki dostępowi do aktualnych ofert i gazetki promocyjnej, możliwości tworzenia listy zakupów czy korzystania z szerokiego katalogu inspirujących przepisów. Po zakupach użytkownicy aplikacji otrzymają elektroniczne podsumowanie zakupów, dzięki któremu m.in. sprawdzą, ile pieniędzy faktycznie zaoszczędzili dzięki Kaufland Card.

Aby dołączyć do programu, wystarczy pobrać aplikację Kaufland i dokonać rejestracji lub podczas zakupów w Kauflandzie odebrać dedykowaną kartę i zarejestrować się w sklepie lub online.

"Kaufland, jako odpowiedzialna sieć handlowa, która przykłada dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, dlatego fizyczna karta Kaufland Card została wykonana w 100% z materiału z recyklingu" - informuje sieć. Na kilka dni przed oficjalnym startem programu udostępniła mobilną wersję Kaufland Card do testu znanej recenzentce technologicznych gadżetów – Annie Nowak-Ibisz.

- Na przykładach z rynków rodzimych i zagranicznych widzimy, że aplikacje i programy lojalnościowe to nieodłączny element budowania relacji marka-klient. Po kilku dniach użytkowania Kaufland Card mogę z pełną odpowiedzialnością polecić program wszystkim, którzy korzystają lub rozważają korzystanie z tego typu udogodnień. Aplikacja ma przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, jest intuicyjna, a co najważniejsze oferuje szereg wymiernych korzyści – powiedziała Anna Nowak-Ibisz podczas eventu z okazji premiery Kaufland Card.

Program Payback nie będzie już dostępny

Kaufland kompleksowo przygotował się do wprowadzenia nowego programu lojalnościowego. Sieć przeanalizowała opinie konsumentów, aby możliwie jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby dotyczące programów lojalnościowych. Jak się okazało, obniżka ceny produktu była oceniana jako benefit najbardziej zachęcający do zakupu przez aż 87% badanych. Możliwość zbierania punktów jest atrakcyjna dla 80% konsumentów.

- Kaufland Card to dostęp do szeregu korzyści odpowiadających na potrzeby naszych klientów, szczególnie teraz w dobie rosnącej inflacji. Na uczestników czekają m.in. specjalne oferty na produkty, punkty, które można wymieniać na rabaty czy extra kupony dopasowane do ich zwyczajów zakupowych. Dodatkowo dzięki Kaufland Card uczestnicy zaoszczędzą nie tylko podczas zakupów w Kauflandzie, ale także u naszych partnerów, którymi obecnie są m.in. Flixbus i BookBeat, a lista ta będzie stale rozwijana. Badania i opinie ekspertów, które zebraliśmy w publikacji „Jak kupują Polacy”, odzwierciedlają oczekiwania konsumentów, na które odpowiadamy z naszym programem lojalnościowym – podsumowuje Paulina Katana, dyrektor Pionu Zakupu i Planowania Mediów oraz CRM w Kaufland Polska. - Mamy nadzieję, że spotka się on z entuzjastycznym przyjęciem przez obecnych oraz potencjalnych klientów i każdy będzie oszczędzać z Kaufland Card - zaznacza.

W związku z wprowadzeniem przez Kaufland programu lojalnościowego, który jest elementem międzynarodowej strategii, sieć podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z firmą Payback. Do 30 kwietnia br. można jeszcze zbierać i wymieniać punkty Payback w sklepach Kaufland. Od 1 maja br. Program Payback nie będzie już dostępny w sklepach sieci, ale użytkownicy Programu nadal będą mogli zbierać i wymieniać punkty Payback u pozostałych partnerów – także używając karty Payback wydanej wcześniej w sieci Kaufland.