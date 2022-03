Kaufland z własną linią kosmetyków naturalnych

Proste składy

Kaufland wprowadził do oferty nową markę – bevola naturals, która obejmuje wegańskie kosmetyki produkowane wyłącznie dla sieci, a ich receptury nie zawierają silikonów, parafiny, olejów mineralnych oraz czysto syntetycznych barwników i substancji zapachowych. Marka bevola naturals obejmuje obecnie kilkanaście produktów – w zależności od sklepu są to: żele pod prysznic, balsamy i masła do ciała, mydła, szampony, odżywki i maski do włosów w różnych wariantach. Produkty zawierają m.in. składniki pochodzenia naturalnego, takie jak olej kokosowy, masło shea czy ekstrakty z cytrusów z uprawy ekologicznej.

Przyjazne dla środowiska

Receptury produktów nie zawierają mikroplastiku. Artykuły są także neutralne dla klimatu, co oznacza, że sieć dokładnie zmierzyła ich ślad węglowy, a emisje, których nie może uniknąć, są kompensowane poprzez wsparcie certyfikowanych projektów ochrony klimatu. W opakowaniach produktów bevola naturals Kaufland stosuje m.in. materiały, które pochodzą z recyklingu czy też nadają się do ponownego przetworzenia.