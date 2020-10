Kaufland zachęca do niemarnowania żywności w kampanii „To się nadaLje”

fot. materiały prasowe

Kaufland wystartował z kampanią „To się nadaLje”, w której zwraca uwagę na globalny problem, jakim jest marnowanie żywności. Inauguracja działań zbiegła się ze Światowym Dniem Żywności.

- Jako odpowiedzialna sieć handlowa aktywnie przeciwdziałamy marnowaniu żywności i do tego samego zachęcamy także naszych klientów. W kampanii „To się nadaLje” pokazujemy, że kierując się w codziennym życiu paroma prostymi zasadami, możemy znacząco zmniejszyć skalę tego problemu. Wierzymy, że dzięki większej świadomości konsumentów do kosza przestaną trafiać produkty, które można spożyć czy wykorzystać w inny, użyteczny sposób − mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Sieć w swojej kampanii zwraca uwagę m.in. na to, że owoce i warzywa, których wygląd odbiega od kanonów piękna, wciąż mogą zostać wykorzystane, o czym ma przypominać hasło „Doceniaj, nie oceniaj”. Kaufland porusza także kwestię przedwczesnego wyrzucania produktów spożywczych. Jak wskazują dane Polskiej Federacji Banków Żywności, 42% Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności, a 35% z nich robi to kilka razy w miesiącu. Ma to związek m.in. z brakiem świadomości na temat różnicy między datą przydatności do spożycia a datą ważności, na co Kaufland także zwraca uwagę swoim klientom.

Sieć stworzyła podstronę poświęconą kwestii niemarnowania żywności, gdzie można dowiedzieć się więcej o realizowanych inicjatywach, zapoznać się z poradami nt. przeciwdziałania marnowania żywności czy znaleźć przepisy kuchni zero waste.

Kampania „To się nadaLje” jest realizowana wraz z Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – trzema organizacjami, którym Kaufland regularnie przekazuje nadwyżki żywności.